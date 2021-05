Kartul pannakse maha siis, kui toomingas õitseb. Porgand mingu mulda, kui lumi on veel maas või äsja sulanud. Eelista taimi maha panna noore kuu ajal. Tomatitaimede alla kaeva räim, see annab neile rammu. Peenramaal kasvata ka saialilli ja kressi, sest putukad eelistavad alati neid kui magusamat ja paremat kraami.

Need on aiatarkused, mille toidukunstnik, mitme kokaraamatu autor ja kohvikupidaja Anni Arro kunagi oma vanaemalt Aia-Helgalt päris. Ka selle teadmise, et aias võiks eelistada oma kodukandi väetist, võttis Anni vanaemalt Arrode pere Sepamaa tallu Pärnumaale kaasa.