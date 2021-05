Antarktikast eraldus maailma suurim jäämägi

Antarktika šelfiliustikust eraldus maailma suurim jäämägi, mis liigub üle Lõuna-Jäämeres asuva Weddelli mere, teatas Euroopa Kosmoseagentuur (ESA) eile. Satelliidifotodelt avastatud jäämägi A-76 on peaaegu 170 kilomeetrit pikk ja 25 kilomeetrit lai ning selle pindala on suurem kui kolm Hiiumaad. Jäämägi eraldus Ronne šelfiliustiku lääneküljest ning esimesena märkasid seda Briti Antarktika vaatlejad, kes said kinnitust Copernicuselt saadud satelliitfotodelt. AFP/BNS