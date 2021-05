Memoriaal maainimeste argipäevale

Mõni aeg hiljem, teab rääkida üks hoone kuraatoreist, saatis kolhoos Mailale ka korterikaaslased: kaks kolhoosis töötavat noormeest, 18-aastane autojuht ja 19-aastane remondimees. «Tollel ajal oli ju elamispindadega kitsas ja otsustati, et üksikule noorele naisterahvale on see korter liiga suur. Ega need poisid siin väga palju ei ööbinud, nad olid sageli vanemate juures, aga Maila on meile rääkinud, et vahel sai ikka nalja ka ja oli tore, et noored inimesed olid koos.»