Roheliste 35 800 allkirja jäävad hüüdjaks hääleks tühjas riigikogus

Kooseluseaduse rakendusaktid on teema, millest Toompeal ei taha mitte keegi rääkida. Riigikogu esimees, Keskerakonna liider Jüri Ratas ütles näiteks eile, et tema on terve päeva hõivatud Eesti parima küla valimisega ega saa sel teemal kõnelda. Ometi on just Keskerakond selles küsimuses võtmepositsioonil. Kooseluseadus on niikuinii Reformierakonna teema. Kesk- ja Reformierakonna valitsuskõnelustel jaanuaris lepiti kokku, et abielu mõistet ei puututa, kuid kooselu küsimuses otsitakse laiapõhjalist ühisosa. Sotside hääled on olemas ilmselt millekski enamakski kui samasooliste tsiviilpartnerluseks.