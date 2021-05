Välismaa lühiuudised

ÜRO: Gazas on vaja uut poliitilist keskkonda

ÜRO esindaja kutsus eile sõjast räsitud Gaza sektoris üles tõelisele poliitilisele protsessile, mis hoiaks ära edasise verevalamise. ÜRO Palestiina pagulasameti juht Philippe Lazzarini ütles, et ülesehitus peab käima käsikäes püüdlustega luua teistsugune poliitiline keskkond. USA president Joe Biden lubas reedel abi Gaza sektori ülesehitamise korraldamisel ja kinnitas, et ainus viis konflikti lahendada on Palestiina riik kõrvuti Iisraeliga. Iisrael avas taas Kerem Shalomi piiripunkti ja sealtkaudu on hakanud veokid abiga Gazasse saabuma, tuues hädavajalikke ravimeid, toitu ja kütust. Võimud hakkasid laupäeval Gazas jagama telke ja madratseid, koduta on jäänud umbes 6000 inimest. AFP/BNS