Võlanõuetega kimbutamine: Eesti kaalub inkassofirmade tegevuse rangemat reguleerimist

Õigusbüroo HUGO.legal pea­jurist Erki Pisuke ütles, et bürool küll puudub eraldi statistika, kuid võlaõigusega seoses on tänavu nende poole pöördunud 1053 inimest ja neist suur osa just inkassoga seotud muredega. «Seega on probleem tõsine ja laialt levinud,» märkis ta.