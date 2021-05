Tartlaste ette tulid Eduard Wiiralti teosed, mis kuulusid ta armukesele

Tartu kunstimuuseum tegi kolmandal korrusel lahti näituse «Randevuu Nellyga. Eduard Wiiralti looming Juhani Komulaineni kogust». Selle põhiline osa ongi Pariisist oksjonilt ostetud Eduard Wiiralti (1898–1954) looming. Need on kunstniku Strasbourgis veedetud aastatel 1931–1933 valminud 58 teost – mõni neist dateerimata –, mille hulgas on palju akti- ja figuurijoonistusi, portreesid ja visandeid ning joonistustesari «Pühakud».