Filmitegija Ingel Vaikla: «Arhitektuur ongi võim»

Näituse «Võimu vaatlust»kuraator Ingel Vaikla: «Ma arvan, et arhitektuur ongi võim. See valdkond on minu jaoks hästi poliitiline tallermaa. Võtame näiteks kasvõi linnahalli. See on ju ilmselgelt väga konkreetsest ajastust pärit hoone, kus on peetud nii poliitilisi üritusi kui ka meelelahutuslikke üritusi – kõikvõimalikud eesti ja vene superstaarid, muusikalid… Aga see on ju suletud alates 2009. aastast.