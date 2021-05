Eesti lühiuudised

Terviseamet: uued tüved ei tohi massidesse jõuda

Terviseameti hinnangul võib äsjase piirangute leevenemise järel koroonaviirusega nakatumiste arv taas kasvada, kuid tõenäoliselt on meil saavutatud olukord, kus kiiret nakatumisnäitajate kasvu lähiajal enam ei tule. Eilse seisuga lisandus 77 ametlikku nakatunut. «Vaktsineeritus ja läbipõdemine on ühiskonnas tasemel, kus viiruse levik on senisest piiratum, kuid immuniseerimisega tuleb jõuliselt jätkata,» lausus terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas. Ta lisas, et muret valmistavad maailmas ja lähiriikides levivad koroonaviiruse muteerunud tüved, mis võivad vaktsiinide kaitsest läbi murda ning tekitada tervisele tõsist kahju. Terviseameti terava pilgu all on Lõuna-Aafrika ning India tüvega nakkusjuhtumid. «Need tüved ei tohi massidesse jõuda, sest siis võib olukord kiirelt halvemuse poole pöörata,» toonitas Kaas. PM