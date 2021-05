Tartu kultuuri lühiuudised

Ajakirjandusõppejõude ja selle eriala lõpetanuid on toonud juba aastaid kokku Eesti akadeemilise ajakirjandusõppe algataja ja eestvedaja Juhan Peegli (19. mai 1919 – 6. november 2007) sünniaastapäeva läheduses mitmesuguste ettevõtmistega juhanipäev. Nüüd avati TÜ õppehoones Lossi 36 peamiselt teisel korrusel, mõned pildid on ka Juhan Peegli auditooriumi ukse kõrval pool korrust allpool, tema poja Andrus Peegli (10. märts 1955 – 13. aprill 2020) näitus. See koosneb ajalehekujundustest ja autoritehnikas valminud šaržidest.