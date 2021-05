Tähendus varjab end latekskostüümis

Galerii Vaal on alustanud koroonasulujärgset hooaega uutes ruumides Andres Tali isikunäitusega – jõulise, hermeetilise, riskialtiga. See näib esmalt olevat galerii poolt igati turvaline valik, justkui kindla peale minek. Pole mina veel täheldanud, et Tali – oma töödes alati kontsentreeritud ja väljapeetud – oleks kunstnikuna märgist mööda lasknud. Teisalt, kuigi kohal viibides on raske eitada loodud terviku vaat et rituaalsena mõjuvat jõulisust, ei anna näitus end kergesti kätte.