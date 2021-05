Alates 31. maist tuleb ­avalikus siseruumis 2+2-reegli asemel arves­tada hajutatuse nõudega. See tähendab, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda mõistlikusse kaugusesse, et mitte viirust levitada. Kaks nädalat hiljem leevenevad ka ruumitäitumuse, üritusel osalejate piirarvu ja asutuste lahtiolekuaegade piirangud siseruumis ja õues.