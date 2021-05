Välismaa lühiuudised

Itaalias peeti seoses õnnetusega kinni kolm inimest

Itaalia politsei pidas 14 inimese elu nõudnud köisraudteeõnnetusega seoses kinni kolm operaatorfirma juhti, keda süüdistatakse hädapiduri sihilikus deaktiveerimises. Uurimine on näidanud, et ajutise lahendusena piduri külge kinnitatud klamber takistas vaguni seiskamist, kui üks köisraudtee tross katkes, misjärel paiskus vagun hooga tagasi ja kukkus maapinnale. Põhja-Itaalias Mottarone mäel toimunud õnnetusest pääses ainsana eluga viieaastane laps, kes on haiglas. AFP/AP/BNS