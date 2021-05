Valgevene ajakirjanik: meile ähvardatakse kuul pähe lasta

Intervjuus uudisteagentuurile AFP ütles Putsila, et tema ja ta kolleegid on viimastel päevadel saanud üha rohkem surmaähvardusi. Putsila lõi koos Pratasevitšiga Telegrami kanali Nexta, mille vahendusel nad aitasid meeleavaldajatel organiseeruda.

«Me oleme saanud sadu sõnumeid, kus öeldakse, et Ramanil vedas, et ta vahistati, ning et meile lastakse kuul pähe ja meie Varssavi kontor lastakse õhku,» kirjeldas Putsila praegust olukorda, tõotades, et nad jätkavad võitlust vaba Valgevene eest.