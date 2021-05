Prantsuse režissööri Alexandre Aja värskelt Netflixi ilmunud tehno-thriller «Oxygen» («Hapnik») näeb välja nagu tüüpiline ulmefilm, aga suudab kõnetada neid psühholoogilisi protsesse, mis meiega viimase aasta jooksul on toimunud. Pole välistatud, et pead tõstavad mõned atavistlikud hirmud, mille olemasolust aimugi polnud.

Peategelane (Mélanie Laurent) ärkab mingis tehnoloogilises vilkuvate ekraanidega sarkofaagis. Ta on muumia kombel mähitud bio­plastist sidemetesse ning ühendatud kümnete juhtmete, voolikute ja tilgutitega. Tal pole aimugi, kes ta üldse on, mis ta nimi on, kuidas sellesse kasti sattus, kus see asub ja kuidas siit välja pääseb.