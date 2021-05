Eesti lühiuudised

Kaitseväe orkester läheb sõjamuuseumi koosseisu

Kaitseväe orkester plaanitakse sõjamuuseumi koosseisu tuua tänavu sügisest, sõnas sõjamuuseumi direktor Hellar Lill (pildil), kelle sõnul suurendab orkestri liitmine muuseumiga viimase võimalusi. Lill lubas, et sõjaväemuusika traditsioonid saavad sõjamuuseumis väärikalt hoitud. «Esinetakse riiklikel tähtpäevadel ja muudel tseremooniatel ning usun, et saame korraldada ka kontserte. Toimuv arutelu orkestrite teemal näitab, et need võiksid päris populaarsed olla,» ütles ta. Kui orkestrid jäid riigieelarvele jalgu, siis muuseum näeb selles pigem tuluvõimalust. Kui kaitseväe orkester läheb sõjamuuseumi hõlma alla, siis siseminister Kristian Jaani sõnul pole politsei- ja piirivalveorkestri saatuse kohta otsuseid veel tehtud. PM