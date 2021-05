Annie Clarki, kes on laiemalt tuntud oma artistinime St. Vincent poolest, on korduvalt, suisa kulunemiseni võrreldud David Bowiega. Kuid mis teha – vähe on artiste, kes looksid iga albumiga koos ka uue persooni, kelle läbi lugu jutustada ja kelle vormi võtta. 2007. aastast alates on ta transformeerunud Maale kukkunud ja kõike kummastusega vaatavast süütukesest («Marry Me») tulevikusekti kõrgpreestrini («St. Vincent») ning sealt edasi düstoopses ilmas elava dominatrix’ini («Masseduction»).