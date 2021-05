Valgevene Belsat TV juhi asetäitja: meie ajakirjaniku õe abikaasa ja tema sõber võeti pantvangi

Valgevene opositsioonijõudude välisesinduse Valgevene Maja teatel on võimud tänaseks poliitilistel põhjustel arreteerinud üle 400 inimese. Nende seas on hulgaliselt ajakirjanikke. Näiteks on rappida saanud ka opositsiooniline telekanal Belsat TV, kelle töötajaid on jõustruktuurid hulgi kinni pidanud. Mullu novembris vahistati telekanali kaks ajakirjanikku, kes tegid oma tööd Aljaksandr Lukašenka vastaste protestide kajastamisel Minskis. Veebruaris mõisteti mõlemad ajakirjanikud kaheks aastaks vangi.