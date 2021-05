Tööpaadi Alunaut A 7 RIB valmimine on logistiline ime. Alumiiniumkere keevitati Saaremaal, pontoonid lamineeriti Lätis, mootor on USAst ning elektroonika- ja navisüsteemid firmadelt üle maailma. Infrapunakaamera öösel ja udus nägemiseks on Eesti toode.