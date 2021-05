Tellijale

Tiina Talumehe käsitöömahukad kleidid löövad laineid kõikidel glamuuriüritustel. Mida teeb see moemaja aga praegu? Hoogsad ­kukerpallid maailmas pole disainerit heidutanud, vaid vastupidi, veel suurema vabaduse ja elulusti juurde juhatanud.

Te pole ammu midagi nii ülevoolavalt värvilist lavale toonid. Kust nüüdne värvi­hulljulgus pärit on?

Eks see tuli otse hingest, soovist millegi värske ja uue järele, värvidel on ju teraapiline ja tujutõstev toime. Olen kindel, et me hetkel nii vajame erksaid värvikombinatsioone. Maailma saab paremaks ja rõõmsamaks muuta loomingu kaudu.

Minus on mitu tahku, olen tegelikult alati erksaid värve ja kontraste armastanud. Ja sel kollektsioonil pole nime ega teemat. On mõnus eklektika, mis tuli plahvatusena otse südamest, loomisrõõmust. Sel kevadel on mood minu jaoks küll praktilisem kui kunagi varem, aga stilistika abil on saanud sellest tuju tõstev vingerpuss, mis erutab meeli.

Jalgrattal, kontsad all, lokid lehvimas, lilleõis juustes. FOTO: Mai Grepp

Viimase kollektsiooni etendus oli nagu liikuv stilistikaõpik: suur hulk efektseid nippe, kuidas asju põnevamalt kokku sobitada.

Stilistika oli väga uljas ja vaba, samas hästi minulik. Panin kokku kõik asjad, mis on mul endal 25 aasta jooksul südame kiiremini põksuma pannud ja varasalve kogunenud. Värvikontrastidel põhinev lustlik stilistika oligi eesmärk. Ja ma ei hoidnud ennast tagasi.