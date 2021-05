Digisõltuvusest priiks – raske, aga mitte võimatu

«Kui inimene jõuab depressiooni või ärevusega abi otsima, on midagi sellist, mis on tema vaimset tervist mõjutanud, toimunud juba vähemalt kolme aasta jooksul,» märgib ta. «Ei ole nii, et depressioon tekib kahe kuuga, ­see on protsess.»

Ene Raid on psühholoogikarjääri jooksul kogenud, et lahendused on lihtsad, kuid nõuavad kannatlikkust ja eesmärgist kinni hoidmist. Inimene suudab oma elu juhtida, kui ta on tasakaalus. See hakkab peale täisväärtuslikust unest.

Tema praktikas on nutisõltuvusest välja tulnud need lapsed ja noored, kes on oma elu teadlikult ümber korraldanud. Näiteks unerežiimi paika saamine võtab ligi kolm kuud. Inimese organismis toimuvad suured muutused, need nõuavad aega. Aga siin ei ole midagi võimatut, kui perekond istub koos maha ja arutab, mida teha. Nutisõltuvust tuleb vaadelda nagu iga teist sõltuvust, millest vabanemine nõuab tahet ja pingutust

Kõigepealt tuleb sõlmida kokkulepe. «Kokkuleppe tegemisel tuleb ilmutada paindlikkust,» soovitab Raid. «Proovime kõigepealt plaani A, vaatame, kuidas see toimib. Kui see ei tööta, valime plaani B. Vanem peaks olema lapse kõrval ja aitama.»

Kolmandaks, kui lapse või noore nutiaeg väheneb, peab sinna midagi asemele tulema. See tähendab, et peres tuleb luua uusi harjumusi midagi koos teha.

Millised võiksid need pere uued harjumused ja rituaalid olla? «Kõige noorem laps, kes on minu juurde jõudnud, on kümneaastane,» meenutab Ene Raid. Selles vanuses arvavad lapsevanemad, et oh, ta on juba nii suur, las loeb ise. Aga õhtune kooslugemine või ettelugemine tähendab seda, et pärast on võimalik koos arutleda. Nii saab vanem õppida oma last tundma ja temaga ühendust luua.

Peretraditsioonid ja tähistamised võiksid olla järjepidevad. Veel soovitab Ene Raid olla pool tundi enne magama minekut lastega koos ja rääkida, mis oli päevas toredat. «Kui selline rituaal on sisse harjunud, on see tugipunkt ka pingelistel aegadel,» kinnitab ta.

Mida ütleb eakaaslastele, kes kahtlustavad endal digisõltuvust? «Tasub uurida, miks ma olen arvuti taga rohkem, kui vaja oleks,» soovitab ta. «Analüüsida, miks ma tehnikat kasutan, mitte ennast piitsutada, et jälle ma mängin mänge või käin foorumis. Kuidas see mind mõjutab: kas aitab mul teha asju, mida mul on vaja teha, või lihtsalt kulutan aega.»

Ka temal tuleb veel ette libastumisi. Uute harjumuste tekkimine on keeruline ning eksimine ja uuesti alustamine on osa sellest. Kuid see on seda väärt.

Aju satub lõksu

Mis meid ometi ekraani külge kleebib? Tartu ülikooli psühholoogiaprofessor ja aju-uurija Talis Bachmann (pildil) on seda kirjeldanud nii: ajus on nn uudishimusüsteem, mis on meid evolutsiooniliselt sundinud pidevalt uut informatsiooni hankima, et ellu jääda. Kuna infotulv on praegu tohutu, on aju uudishimusüsteem rängalt üle koormatud.

Aju väsib, sest inimese bioloogiline olemus ei ole suutnud tehnika arenguga toimunud muutustega kohaneda. Ajuväsimus võib väljenduda ärevushäiretes, keskendumisraskustes, kroonilises väsimuses, impulsiivsuse kasvus, asendustegevuste otsimises, läbipõlemissündroomis.

On selge, et digimaailma mõju laste tundlikule ja alles arenevale ajule on palju tõsisem kui täiskasvanute puhul. Praeguseks on laste ja noorte nutisõltuvusega kaasnevaid kahjulikke mõjusid piisavalt uuritud, et kindlalt väita: iPad või nutitelefon beebi ja väikelapse hoidjaks ei sobi ning digihügieeni tuleb kogu perega harjutada juba maast madalast. Tiia Kõnnussaar

