Mullu kevadel jäi tammelinlasele silma tühi maatükk Raja 24. Nüüd on seal jalgpalliplats. «Mõte mänguplats ehitada tuli sellest, et poistel polnud kuskil mängida, aga jalgpall on ju kõige populaarsem spordiala,» rääkis muruväljaku rajanud kohalik ettevõtja Kaido Koppel.