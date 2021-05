Spordi lühiuudised

Eesti koondise koosseisu pääses esimeseks Kuldliiga turniiriks 16 mängijat, Bigbank Tartu koosseisust teevad kaasa Märt Tammearu, Albert Hurt, Stefan Kaibald ning Alex Saaremaa. Abitreeneri rollis on Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg. TPM

Tour of Estoniat näeb otseülekandes

Täna ja homme ei ole pealtvaatajad Tour of Estonia etappe vaatama lubatud ning võistlust saab jälgida otseülekandena ERRi spordiportaalist ja Tour of Estonia Facebooki lehel.

Täna kell 11 antakse start Tallinna-Tartu distantsile (193,3 km) ning finiš on kella 15.30 paiku Tartus Toomemäel Lossi tänaval. Laupäeval algab Tartu Grand Prix’ ülekanne kell 13.50. Teise etapi distants on 162 km (1. ring 9,4 km, 15 ringi 10,2 km). Kell 17.50 on eeldatav võitja finiš. TPM