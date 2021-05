Küllap see ikka rabarberikook on, mida noortest, veel roosakatest rabarberivartest esimese isuga kodus teen, sõnab Sagadi mõisa peakokk Maren Rits mõisaaia lopsakate rabarberipuhmaste keskel.

Tema lemmik on üle-eestiline klassika, liivatainapõhja ja biskviitkattega rabarberikook. Kõigepealt läheb plaadil umbes kümneks minutiks eelsoojendatud ahju liivatainapõhi. Kui see on pealt kergelt küps, lisab ta suhkruga segatud rabarberitükid – kellele meeldib, võib sinna poetada ka vanilli või kaneeli. Viie minutiga peaks need olema pehmed. Lõpuks katab koogi biskviidiga ja laseb veel kümme-viisteist minutit küpseda.