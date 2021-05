Välismaa lühiuudised

Borrell: EL võib piirata Valgevene eksporti

Euroopa Liit tahab, et Valgevene president Aljaksandr Lukašenka maksaks reisilennuki maanduma sundimise ja režiimikriitikute vahistamise eest kõrget hinda, ütles bloki välispoliitikajuht Josep Borrell, kellel Euroopa Ülemkogu palus esmaspäeval välja töötada suunatud majandussanktsioonid. «Valgevene on suur kaaliumkloriidi eksportija: 2,5 miljardit dollarit. See kõik liigub läbi Balti riikide. Seda on kerge kontrollida, kui seda tõesti tahta,» lausus ta. «Võib ette kujutada ka seda, et läbi Valgevene Euroopasse tulev gaas tuleks Euroopasse mõne muu toru kaudu ja Valgevene kaotaks transiiditasud, mis ei ole tühised,» lisas Borrell. AFP/BNS