Nii kõneleb väike uurimus, mille tegime Facebookis. Anonüümsuse kaitsva teki all vastasid loo autorite sõbrad, kokku 58 inimest. Mitte keegi neist ei arvanud, et koroonapandeemia oleks muutnud suhte loomist lihtsamaks, kuid kolmandiku meelest oli see läinud väga palju või oluliselt keerukamaks.

Peretereapeut ja koolitaja Kärt Kase arvab, et vähem on olnud võimalusi juhuslike vahekordade tekkimiseks: «Juhusuhted saavad sageli alguse pidudel kas klubis või kolleegidega firmaüritusel ning alkoholi mõjul. Piirangud ei ole võimaldanud sellistel olukordadel tekkida. Kui me juba sõpradegagi väga kokku ei saa, mis siis veel võõrastega kohtumisest rääkida.»

Esimene kes tahtis, saigi

Terje (31)