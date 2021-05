«Kunst on disain on kunst» paneb loodetavasti märkama, et meid ümbritsevad ruumid ja esemed on alati kellegi kujundatud ning väljendavad seega ka oma loomise ajal ühiskonnas valitsevaid väärtushinnanguid, hoiakuid ning ettekujutust sellest, mida inimesed vajavad ja tähtsaks peavad. Järgnevalt toome välja paar tööd ning vaatleme neid põgusalt omas kontekstis.