Maailmas on rohkem pealinnu kui riike. On kaksteist riiki kahe pealinnaga. Ainsaks kolme pealinnaga riigiks on Lõuna-Aafrika Vabariik. On ka kaks riiki, millel ametlikku pealinna pole: Nauru ja Šveits. Nauru on väike saareriik Vaikses ookeanis ega vaja pealinna. Šveitsiga on lugu keerulisem – on neid, kes ütleks, et selle pealinnaks on Bern, kuid on ka neid, kelle sõnul Berni ikkagi pealinnaks pidada ei saa.