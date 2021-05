Tellijale

Kõige kõvem koroonastress ragistab praegu hambaid koolilaste kallal. Aeg on vanad süsteemid pea peale keeranud ning ülehelikiirusel tuli omandada uued. Tulihingeline haridusinnovaator Märt Aro leiab, et pandeemiaaeg käivitas muutused palju kiiremini, kui see muidu juhtunud oleks.

«Alles äsja tundus paljudele, et digitaalne õppimine on halb,» ütleb EdTechi Estonia ettevõtete eestvedaja Märt Aro muigega. «Distantsõpe aga kiirendas tehnoloogiliste võimaluste omaksvõttu. Pole mõtet öelda, et meil on hariduses niigi juba hästi – personaliseeritud õppe abil saavad tulemused olla kuni kümme korda paremad.»

Mida siis muuta tuleks? Lihtsustatult peaks haridus ajaga sammu pidama. «Muutumas on ühiskonnakorraldus, liigume industriaalühiskonnast infoühiskonda, kus ootused elluastujale on märgatavalt teistsugused!» /jätkub/

Vägivald koolis

Kahjuks on koolist visad taanduma ka meetodid, mis ei tööta – vägivalla ja sunni kasutamine. Märt Aro juhib tähelepanu, et koolis peame tänaseni loomulikuks paljusid asju, mida täiskasvanud inimene mitte mingil juhul ei laseks endaga teha. Koolis sa ei saa ise otsustada mitte millegi üle, mis su elus toimub. «USA haridusteadlane PhD Peter Gray on öelnud, et kool on mingis mõttes veel hullem kui vangla. Vangidel on rohkem õigusi enda aja planeerimiseks kui õpilastel.»

Kuidas on võimalik õpetada demokraatliku ühiskonna kodanikke täiesti autoritaarses kontekstis?