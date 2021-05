Salapäraste lüükialaste jälgedes

Vahest ei pea veel kasutama minevikuvormi - öeldes, et Türgi on eestlastele armastatud turismikoht. Võib tarbida nn pakett-reise, kus trurismifirma on sinu jaoks kõik ette valmis äramälunud. Võib ise planeerida, mis on kindlasti energiamahukam, rahaliselt võibolla kallim, aga tasub ennast kogemuslikult alati ära – tean omast käest.