Kevadtorm 2021 tõi lavale suurte poiste mängud

Aprilli lõpus ütlesin üheksa-aastasele tütrele: «Issi läheb sõtta.» Ta muutus korraga väga tõsiseks, puges sülle. Peaaegu tuli pisargi. Ent mure hajus, kui selgitasin, et see on rohkem nagu spordilaager, kus ta juba mitu aastat käinud on. Võrdluspunktid on täiesti olemas, aga mitte täielikult. Laagrisse tuleb ennast ise kirja panna. Õppekogunemisele kutsutakse, kutse oli seda ootamatum, et mul puudub varasem kokkupuude kaitseväega täielikult.