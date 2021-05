Õdede liidu juht Anneli Kannus: kui poleks koroonat, streigiksime juba ammu

«Eks see oli teistele osapooltele ootamatu, tehti pingutusi, et õdede liit koos teistega ühise laua taga ei istuks,» rääkis Kannus. Kuigi tööandjad ei saa liitu eirata, pole aasta aega kestnud läbirääkimised siiani tulemust toonud.

Õed soovivad, et eriõe ja kutsega hooldustöötajate tasu tõuseks. Kannuse sõnul on Eestis üle seitsmesaja eriõe, kellel on rohkem õigusi kui tavaõdedel. «Nii nagu on üldarstid ja eriarstid, kes õpivad vastavalt kuus ja kümme aastat, on ka üldõed ja eriõed.» Üldõe õpe kestab 3,5 aastat ja eriõe väljaõppeks lisandub üldõppele poolteist aastat. Eriõed saavad tulevikus ära teha osa arsti tööst. «Kui vaid julgeme kasutusele võtta nende potentsiaali,» ütles Kannus.