Vene kunstnike teoseid saab vaadata kontserdimajas

Näituse üks korraldajaid ning vene- ja eestikeelse värvitrükis kataloogi kirjastaja, kirjastuse Dialoog juhataja Nadežda Valk rääkis, et väljapanekus osalevad kunstnikud mitmest Eesti linnast ning nad on meie kaasaegsed ühe erandiga – Ivan Sokolov (1884–1972). See tartlasest iseõppinud kunstnik oli Eesti kunstnike esimese näituse osaline 1906. aastal ja Eesti kunstnike liidu liige. Väljapaneku juhtlauseks sai Ivan Sokolovi tõdemus «Kunst on minu jaoks olnud alati pidupäev».