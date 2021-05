Välismaa lühiuudised

Hiina lubab peredel saada kolm last

Hiina leevendas pärast rahvastiku kiirele vananemisele viidanud rahvaloendust oma pereplaneerimispoliitikat ja lubab peredel saada maksimaalselt kolm last. «Rahvastiku vananemisele reageerimiseks võivad abielupaarid saada kolm last,» teatas riiklik uudisteagentuur Xinhua eile viitega kommunistliku partei poliitbüroo kohtumisele. Samuti lubati täiendavaid toetusmeetmeid, nagu parem lapsehoolduspuhkus ja väiksemad hariduskulud, ehkki meetmete üksikasju ei täpsustatud. Hiina rakendas ligi 40 aastat ühelapsepoliitikat, mis tühistati 2016. aastal seoses kasvava murega tööjõu vananemise ja majandusseisaku pärast. Valitsuse pingutustest hoolimata sünnib Hiinas üha vähem lapsi ning eelmine aasta oli 12 miljoni sünniga rekordmadal: sündimuse määr oli 1,3, mis on vähem kui rahvaarvu stabiilsena hoidmiseks vaja. Mais avaldatud rahvaloenduse tulemused näitasid ka seda, et rahvaarv kasvas kõige aeglasemalt alates 1960. aastast ning on praegu 1,41 miljardit. Ühtlasi on järsult langenud tööealiste inimeste arv ja ühelapsepoliitika tõttu võimendunud poiste eelistamine on rikkunud soolist tasakaalu. AFP/BNS