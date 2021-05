Eesti lühiuudised

Kaks parteitut ministrit liituvad Keskerakonnaga

Siseminister Kristian Jaani ja välisminister Eva-Maria Liimets astuvad peatselt ametlikult Keskerakonda. Erakonna peasekretäri Andre Hanimägi sõnul toimub see kindlasti enne jaanipäeva. Hanimägi selgitas veel, et kahe seni veel parteitu ministri erakonda astumisel ei ole erakonna juhtkond neid tagant kiirustanud. «Mõlemad on oma valdkonna spetsialistid, kes astusid poliitikasse, mis on ­neile suuresti tundmatu maa. Ma arvan, et kõik osalised mõistsid, et ühel hetkel see samm võiks tulla, ja nüüd oleme sealmaal, kus see juhtub lähiajal,» täiendas Hanimägi. Ta lisas, et ­kõiki vajaminevaid dokumente tal veel pole. PM