Kaljulaid ütles, et ei mõista, kuidas lastega töötavate inimeste kohta levivad n-ö avalikud saladused, ja kuidas on võimalik, et ahistamisest ja väärkohtlemisest kuuldes lipsab nii mõnegi täiskasvanu huulilt mõte, et see noor, see laps ikkagi ju ise... nagu tahtis.