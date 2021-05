Veebikonstaabel: lapsel peab olema võimalus ka eraeluks

Kümme aastat tegutsenud veebikonstaablitel on rõõm lastekaitsepäeval tõdeda, et tänapäeva noored on väga nutikad sotsiaalmeediatarbijad, kuid vähese elukogemuse tõttu satuvad nad siiski olukordadesse, millega omal jõul toime ei tule. Just sellistes situatsioonides tulevadki appi internetipolitseinikud ehk veebikonstaablid, kes nõu ja jõuga hakkavad lahkhelisid harutama või murekoormat leevendama.