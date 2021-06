WHO kiitis heaks Sinovaci vaktsiini kasutamise

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) andis eile heakskiidu Hiina Sinovaci koroonavaktsiini erakorraliseks kasutamiseks. «WHO valideeris täna Sinovac-CoronaVaci Covid-19 vaktsiini erakorraliseks kasutamiseks, andes riikidele, rahastajatele, hankeagentuuridele ja kogukondadele kinnituse, et see vastab rahvusvahelistele ohutuse, tõhususe ja tootmise standarditele,» ütles ÜRO terviseagentuur eilses avalduses. Sinovac on teine Hiina koroonavaktsiin, mis sai WHO-lt rohelise tule. AFP/BNS