Marko Vaik: konkurentide mahitusel tõmbas FI pensioni-rahaärile kriipsu peale

Eelmisel nädalal ööpäeva vangikongis veetnud Vabaks.ee asutaja Marko Vaik ei mõista finantsinspektsiooni (FI) jõuvõtteid, kui oleks piisanud lihtsast ettekirjutusest. Ehkki inspektsioon on plaanis kohtusse kaevata, nendib asutaja, et platvorm, kus lubati II pensionisambasse kogunenud raha enne sügist kätte saada, on tegevuse lõpetanud.