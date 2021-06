Nostalgia Hiinalinnas. Kas viimane suvi?!

Aleksander Puškov hoiab aiamaal risti, nagu kükitaks ta kadunukese haual. Tagaplaanil paneb viimast sakuskat maha Sergei Turovski. FOTO: Margus Ansu

Hiinalinn ei saa kesta ju enam kaua, kuna Põhja puiestee pikenduseks vajalik teekoridor lükati sisse eelmisel aastal. Peagi tuleb lahkuda ka neil, kes teekoridorist kahel pool kätt kaugemal tegutsevad.

Vanad ja uued sõbrad

Mind ennast on viinud jalad Hiinalinna juba mitmel kevadel. Eelmisel aastal sain tuttavaks Vadim Andrusenkoga, seitsmekümnendates mehega, kelle aiamaast üks osa koos tiigiga mullustel raadamistöödel kaotsi läks.

Vadim rääkis siis nukralt, et tol tiigil õpetas ta oma poega kala püüdma ja pani aias füüsilist tööd tegema. Sellest kõigest tõusis kasu, kuna pojast sai kalasportlane, rammumees ja jõutõstja.

Paar aastat enne seda kohtusin Hiinalinnas Gunnar Zupsmanniga, kes tegeleb musta pässiku ehk kasekäsna korjamise, kuivatamise ja sellest tõmmise, teisisõnu eliksiiri tegemisega. Eliksiir olla kuldaväärt kraam, tugevdab immuunsüsteemi ja aitab saja häda vastu.

Veel olen kohtunud Feodori, Valentina ja Jefrosinaga, kõigil virgad käed, mis toimetavad suvi läbi kas kasvuhooneis, lille- ja sibulapeenarde või kartulivagude vahel.

Kui ma sel aastal Vadim Andrusenko värava taha jõuan, näen, et saunakese ees õue peal valitseb kord: muru on niidetud, hulk peenraid üles tehtud. Vadim ei ole tänavugi oma maalapist loobunud. Kahjuks ei ole teda näha, vestelda ei õnnestu.

Gunnar Zupsmanni platsi leian kraavikaldalt samuti üles. Tuttav majake, kõrval kivihunnikuga väliköök. Parasjagu läheneb jalgrattaga mees, pöörab samale õuele. «Tere!» hõikan. «Po estonski ili po russki?»

Tulija vastab naeratusega, et ikka puhtas eesti keeles.

Mehe nimi on Jaanus Vulff, 52 aastat vana. Ütleb, et Gunnar Zupsmann oli andnud oma maalapi talle kasutada. Ka on ta sealkandis natuke valvur, kuna Hiinalinna üleaedsed on hirmul, et riisujaid ja vargaid liigub ringi. Lõhuvad lukud ära ning panevad trimmeri, sae või käru pihta.

«Aga, kus siis Gunnar on?» küsin.

«Gunnaril on teine maalapp veel. Seal!» osutab Jaanus Vulff käega üle õla Lehe tänava uute aiamaade poole.

Siinkohal tahan märkida, et Gunnar Zupsmanniga olen varem saanud heaks tuttavaks, isegi nii heaks, et võtsin ta oma Facebooki sõpruskonda vastu. Oli lihtne minna uurima, mis ta tänavu teeb ja kuidas tal läheb.

Zupsmann on sotsiaalmeedias aktiivne ja vastas kohe, et hästi läheb. Ka teistel hiinalinlastel, kelle peenrad ja osmikud eelmisel kevadel buldooseri ette jäid, ning kes soovisid, on nüüd Lehe tänavas end kenasti sisse seadnud. Tal endal on otse tuletõrje veevõtukoha lähedal plekist majake, kus kuivatab pässikut edasi.