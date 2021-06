Välismaa lühiuudised

Austria eksvälisminister määrati Rosnefti nõukokku

Austria endine välisminister Karin Kneissl nimetati naftahiiu Rosneft nõukokku, teatas eile ettevõte. Kneissl pälvis meedia tähelepanu 2018. aastal, kui ta oli Austria välisminister ja kutsus oma pulma Vladimir Putini, kellega ta seal ka tantsis. 56-aastane Kneissl lahkus valitsusest aasta hiljem. Nüüd nimetati Kneissl Rosnefti nõukogu sõltumatuks liikmeks, teatas Rosneft pärast teisipäevast aktsionäride üldkoosolekut. Vene suurima naftatootja nõukogus on ka Saksamaa endine kantsler Gerhard Schröder, kes on alates 2017. aastast olnud nõukogu esimees. Rosnefti juht on Igor Setšin, kes on üks Putini lähedasemaid liitlasi. AFP/BNS​