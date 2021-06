Eesti lühiuudised

Kiik: koroona teine laine on läbi saamas

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond, pildil) kinnitas, et koroona teine laine või kriisifaas saab järk-järgult läbi. Nakatumisnäit on juba mitmendat nädalat vabalanguses, mis võimaldab suve muretult veeta. «Koroona teine laine on läbi saamas,» teatas Kiik kolmapäeval terviseameti pressikonverentsil, lisades, et haiguse sesoonsus ja üha kasvav vaktsineeritus on koosmõjus nakatumisnäidu sisuliselt vabalangusesse lükanud. Kiige sõnul võib Eesti oma tabeli järgi uue nädala alguseks kollasesse faasi jõuda, nakatumiste arv ööpäevas võib kukkuda alla saja. ERR