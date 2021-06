Tellijale

Panna end rahva sekka minekuks kenasti riidesse – see on praegu kohutavalt raske ülesanne! Sest me oleme minetanud kõik vajalikud oskused, et sotsiaalses stilistikas õnnestuda.

Hakatuseks – gabariidid ei klapi. Pikast jõudeelust on peoriided lössi vajunud ja kurvalt kokku läinud. Iga moodne inimene ajab riiete kahanemise rahuliku südamega koroonaaja kraesse.

Teiseks on kadunud toetavad harjumused – enda üleslöömine on võõras tegevus. Kergesti tekib kõhe tunne – ega ma viimati overdressed ei ole? See tunne võib tabada juba siis, kui üle pika aja kaks samast paarist pärinevat sokki jalga satuvad.

Ja kolmandaks – mida üldse kantakse?

Esimese rõõmuplahvatusena avas selle kevade peohooaja Siili pidu, korraldajaks Reisiv Siil – seesama loominguliselt laetud aktivistide punkt, kes Eestit kultusfestivalil Burning Man esindamas käis. Paari minutiga siili peomöllus sai selgeks, et kui kusagil Eestis on varjul vabad hinged, kes oskavad elada ning end pidutsemise tarvis ägedalt riidesse panna, on nad tõenäoliselt kõik siia kokku tulnud. Võtkem snitti.

Travel Laika ehk Siili pidudesarja ühe korraldaja Toomas Laigu välimus annab hetkega edasi tema vaated: ​«Vabadus! Energia! Armastus!» Tantsib, suhtleb ja külvab kõik kamraadid positiivsusega üle. FOTO: Kristina Herodes

Christina Paduri stilistika on nii särav, justkui oleks ta kusagilt muusikavideost välja astunud. ​«Ma armastan värve ja välimusega eksperimenteerimist,» räägib koloriitne küünetehnik, ühel käel helkimas neoonkollane, teisel lilla maniküür. ​«See on nii suur rõõmuallikas ja kunstivorm!» FOTO: Kristina Herodes