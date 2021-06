Tellijale

Eelmist täispikka albumit «SlowFall» (2019) salvestas ta osaliselt ka LAs, plaadifirma TIKS märgi all 26. mail ilmunud «YASMYN» on tehtud Tallinnas või kuivõrd saab ühe kohaga siduda tänapäevast hiphoppi, kus produtsendid ja koostöötajad on igal pool üle gloobuse. Ka Yasmyni plaadil on produtsente nii Eestist kui ka USAst. Kaasa arvatud ta oma vend, samuti tähelepanuväärne artist Mick Moon. Yasmyni tädi on muide Carmen Kass ja isa üks 90ndate ikoone Joel DeLuna. Kariibi vaibi on ka Yasmyni muusikas ja laulumaneeris. Otsustasime intervjuud tehes, et sinatame.

Seda plaati võib küll nimetada kunstiliseks hüppeks. Kaua sa seda tegid?

Umbes täpselt aasta. Minu jaoks on see pigem pikem aeg. Varasem muusika on mul alati palju vähem aega võtnud. Aga sellepärast kõlabki ehk küpsemalt ja täielikumana. Kuidagi lõplikumalt. Oli aega tegeleda. Kasvõi sellepärast, et oli Covid ja kõik oli enam-vähem kinni. Kui albumi kirjutamise protsess toimus, mõtlesin, et nii nõme, et nii palju aega läheb ja mul pole üldse motivatsiooni, aga nüüd saan aru, et see oli tegelikult väga hea.

Su karjäär pole veel kuigi kaua kestnud, mõned aastad, ja suurema osa sellest on olnud Covid ja sellega kaasnev.