Elus on alati millestki puudu või on midagi üle. Liiga vähe aega, kogemusi, naudinguid, armastust, julgust, liiga palju enesekriitilisust, hirme ja segajaid. Ometigi näib, et noor Yasmyn on suutnud kõik need elulised takistused ületada, et kujuneda selgelt ja autentselt iseendaks.