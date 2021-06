Lähisuhtevägivald on teema, mille puhul õnneks ei saa (enam) öelda, et sellest ühiskonnas ei räägita. Hei, isegi Eesti Ekspress kirjutab juba viimased aasta (või isegi paar?) vägivalla all kannatanutest empaatiliselt! Küsimus ei ole enam niivõrd lugude taastootmises, kuivõrd selles, kuidas neid lugusid rääkida, ja nurkades, mille alt neid näidata. Peab olema põhjendus, avardav moment. Kellegi valu ei tohiks saada kellegi teise meelelahutuseks. Mulle jätsid sügava mulje Flo Kasearu tööd, mida ta on teinud ühes Pärnu tugikeskuse naistega ja raamatu «Vangerdused» puhul lisaks ka Jan Kausiga.

Ugala väikeses saalis algab kõik ühest muinasjutust. Kaja (Ilo-Ann Saarepera) on noor naine, samavõrd arglik kui lootusrikas. Ja tal on lemmikmuinasjutt. «Väike merineitsi», lugu sellest, kuidas naine armub niivõrd, et on valmis armastuse nimel kaotama oma hääle. Kajagi unistab sedavõrd ennastunustavast armastusest, et muul maailmal poleks tähtsust. Peagi ilmub prints (Ringo Ramul). Kaunis, spontaanne, hetkega naisest sisse võetud. Mida võiks veel tahta? Et lugu edasi nii kaunilt ei pruugi minna, oskate küllap juba aimata.