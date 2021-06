Postimehe peatoimetajana alustab tööd Marti Aavik

Postimees Grupi nõukogu esimehe Margus Linnamäe sõnul on teatav rotatsioon organisatsoonis igati tervitatav, seda enam, kui uutele ja väärikatele positsioonidele liiguvad inimesed ettevõtte seest. «Postimehe fondi mõju hariduselu toetajana kasvab lähitulevikus märgatavalt ning Mardi näol saab see vajaliku professionaalse ja tunnustatud akadeemilise taustaga vedaja. Ühtlasi on hea meel anda võimalus uuteks väljakutseteks Martile,» ütles Linnamäe.

«Mul on hea meel, et Postimehe uus peatoimetaja on võrsunud toimetuse seest,» kommenteeris Postimees Grupi juhatuse esimees Andrus Raudsalu. «See annab tunnistust meie talentide pingi pikkusest. Marti Aavik on end tõestanud peatoimetaja asetäitja rollis, kuid nüüd seisab tal ees Eesti suurima ajakirjandusorganisatsiooni mõjukuse säilitamine ja kasvatamine 21. sajandi pidevalt muutuval meediamaastikul. Tänu oma senisele tegevusele on Martil selleks suurepärased eeldused ja Postimehe meeskonna täielik tugi.»