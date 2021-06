Viimase kuu jooksul on esimese vaktsiinidooside süstimine stabiliseerunud – vaktsineerimistempo püsib päev päeva järel väga väikeste kõigumistega sama. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) ütles, et see on stabiilne kahe muutuja tõttu ning et ka praeguse rahuliku tempoga jõuaks sügiseks täisealiste vaktsineeritus 70 protsendi juurde, seda ühe doosi saanutega.