Üheksateistkümnendal detsembril maandus üks valge-punasekirju lennuk Keenia Jomo Kenyatta lennujaamas, mina seal sees. Sel hommikul astusin esimest korda Aafrika lõõmava päikese alla, olles elevil ning kartmata ühtegi haigust. Väga varsti tuli mul aga tõdeda, et bakterid ja viirused tol troopilisel kontinendil on hoopis teisest killast kui need, mida olin kohanud Eestis või Ungaris.