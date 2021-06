Siiani on maas kahe ja poole aasta tagused ajalehed (on nii Stolitsat, Äripäeva kui ka Postimeest), kuid maha on jäänud ka muud kraami: alumiiniumist kausse, palveraamatulehti, kriminaalmenetluse seadustikke ja üksikuid sokke. Ühel aknalaual on juba paar aastat päiksepaistes laagerdanud «Vürtsikas risotto» (kaalun korraks ­selle kaasa­võtmist, sest konserv kehtiks kuni augus­tini 2021), teisele on unustatud pruunist riidest ja liivast tehtud higihõngune tõstepomm.